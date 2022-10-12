"Він раціональний гравець, який прорахувався". Байден дав оцінку діям Путіна в Україні

Президент США Джо Байден назвав лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна "раціональним гравцем", який, тим не менше, погано оцінив свою здатність вторгнутися в Україну та припустився фатальної помилки.

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Про це глава Білого дому розповів у інтерв’ю CNN.

"Я думаю, що Путін раціональний гравець, який значно прорахувався", - сказав Байден.

Він назвав смішними цілі російського диктатора, викладені ним у промові, яка передувала початку повномасштабного вторгнення.

"Ви послухайте, що він говорить. Йому кортить бути лідером Росії, яка об’єднала всіх російськомовних. Я вважаю, що це ірраціонально", — сказав Байден.

За словами президента США, Путін помилково вірив, що українці підкоряться російському вторгненню — натомість зіткнувся з шаленим опором всередині країни.

"Я думаю, він очікував що його зустрінуть з розпростертими обіймами, що це дім Матушкі-Росії в Києві. Я думаю, що він просто прорахувався", — сказав Байден.

Він також заявив, що поки що не планує зустрічатися з Путіним.

"Я не бачу жодного сенсу зустрічатися з ним зараз", - сказав очільник Білого дому.

При цьому президент США саму можливість такої зустрічі допускає, але лише якщо Путін "сам підійде".

"Але, наприклад, якби він підійшов до мене на G20 і сказав, що я хочу поговорити про звільнення Грайнер (американка, засуджена в РФ - Delo.ua.), я зустрівся б з ним", - заявив президент США.

Водночас, Байден уточнив, що не готовий обговорювати присутність Росії в Україні, а також "збереження будь-якої частини України".

Раніше Байден відреагував на ракетні обстріли російськими військами українських міст в понеділок, 10 жовтня. За його словами, США разом з союзниками та партнерами продовжить докладати зусиль, щоб покласти на Росію витрати за її агресію, притягнути Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та воєнні злочини, а також надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи.