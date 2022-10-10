Байден відреагував на ракетні атаки Росії

Президент США Джо Байден відреагував на ракетні обстріли російськими військами українських міст в понеділок, 10 жовтня. Відповідна заява опублікована на сайті Білого дому.

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"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії територією України, зокрема, Києвом. Внаслідок цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі, які не переслідують військових цілей. Вони ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу. Ми приносимо наші співчуття сім'ям та близьким тих, хто сьогодні був безглуздо вбитий, а також наші найкращі побажання одужання пораненим", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, ракетні атаки на Україну тільки ще більше зміцнюють прихильність США до народу України стільки, скільки потрібно.

Також в заяві сказано, що адміністрація президента США разом з союзниками та партнерами продовжить докладати зусиль, щоб покласти на Росію витрати за її агресію, притягнути Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та воєнні злочини, а також надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи.

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити цю неспровоковану агресію та вивести свої війська з України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 89 травмованих через обстріли.