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Политика
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Байден отреагировал на ракетные атаки России

Байден отреагировал на ракетные атаки России

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетные обстрелы русскими войсками украинских городов в понедельник, 10 октября. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

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"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в частности, по Киеву. В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также уничтожены цели, не преследующие военных целей. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа. Мы приносим наши соболезнования семьям и близким тех, кто сегодня был бессмысленно убит, а также наши лучшие пожелания выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

Согласно ему, ракетные атаки на Украину только еще больше укрепляют расположение США к народу Украины столько, сколько нужно.

Также в заявлении говорится, что администрация президента США вместе с союзниками и партнерами продолжит прилагать усилия, чтобы возложить на Россию расходы по ее агрессии, привлечь Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления, а также оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей и своей свободы.

"Мы снова призываем Россию немедленно прекратить эту непровоцированную агрессию и вывести свои войска из Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В настоящее время известно об 11 погибших и 89 травмированных из-за обстрелов.

Автор:
Степан Крьока