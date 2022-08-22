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Ответственность за убийство Дарьи Дугиной взяла на себя Национальная Республиканская Армия
Ответственность за убийство дочери российского пропагандиста и идеолога Александра Дугина Дарьи взяла на себя Национальная Республиканская Армия. В ее состав входят российские активисты, военные и партизаны, которые против режима Владимира Путина.
Об этом говорится в заявлении Национальной республиканской армии.
Отмечается, что члены НРА выступают против войны, начатой Россией в Украине.
"Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, который развязал братоубийственную войну между славянскими народами и отправил русских солдат на верную и бессмысленную смерть. Нищета и гробы для одних, дворцы для других – суть его политики", - говорится в заявлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также в НРА заявили, что ее целью является "уничтожение Путина", а все российские чиновники являются участниками преступления узурпатора и предупредили российских чиновников, что если они не откажутся от власти, они будут "уничтожены".
Также организация заявила о готовности уничтожать военные объекты на территории РФ. Они также призвали силовиков и военных сложить оружие и отказаться выполнять преступные приказы.
В НРА призвали всех россиян вступать в свои ряды и поднимать "бело-сине-белый флаг новой России вместо опозоренного триколора".
В свою очередь, российский оппозиционер и эксдепутат Дерджумы Илья Пономарев заявил, что "есть замечательные россияне", сделавшие свое дело.
По его словам, к нему обратились люди, заявившие, что они занимаются борьбой против режима в России.
Пономарев заявил, что целью НРА был и Дугин и его дочь.
"Эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, совершенные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской Армией", - заявил Пономарев.
Отметим, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет, что украинская сторона не имеет отношения к подрыву автомобиля российского пропагандиста Александра Дугина, в результате которого погибла его дочь Дарья.