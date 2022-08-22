Відповідальність за вбивство Дар'ї Дугіної взяла на себе Національна Республіканська Армія

Відповідальність за вбивство дочки російського пропагандиста та ідеолога Олександра Дугіна Дар'ї взяла на себе Національна Республіканська Армія. До її складу входять російські активісти, військові та партизани, які проти режиму Володимира Путіна.

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Про це йдеться у заяві Національної республіканської армії.

Зазначається, що члени НРА виступають проти війни, яку розпочала Росія в Україні.

"Ми оголошуємо президента Путіна узурпатором влади та військовим злочинцем, який розв'язав братовбивчу війну між слов'янськими народами і відправив російських солдатів на вірну та безглузду смерть. Злидні та труни для одних, палаци для інших – суть його політики", - йдеться у заяві.

Також в НРА заявили, що її метою є "знищення Путіна", а всі російські чиновники є учасниками злочину узурпатора і попередили російських посадовців, що якщо вони не відмовляться від влади, їх буде "знищено".

Також організація заявила про готовність знищувати військові вантажі на території РФ. Вони також закликали силовиків та військових скласти зброю та відмовитись виконувати злочинні накази.

У НРА закликали всіх росіян вступати до своїх лав і піднімати "біло-синьо-білий прапор нової Росії замість зганьбленого триколору".

У свою чергу, російський опозиціонер та ексдепутат Дерджуми Ілля Пономарьов заявив, що "є чудові росіяни", які зробили свою справу.

За його словами, до нього звернулись люди, які заявили, що вони займаються боротьбою проти режиму в Росії.

Пономарьов заявив, що ціллю НРА був і Дугін, і його донька.

"Ця акція, як і багато інших партизанських акцій прямої дії, здійснених на території Росії за останні місяці, реалізована Національною Республіканською Армією", - заявив Пономарьов.

Зазначимо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк запевняє, що українська сторона не має відношення до підриву автомобіля російського пропагандиста Олександра Дугіна, внаслідок якого загинула його дочка Дар'я.