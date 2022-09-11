Переговоры с Россией пока невозможны – Зеленский

Пока никакие переговоры с Российской Федерацией по завершению войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, участвуя в панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии "Украина в защите нашей общей свободы".

"Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут сдерживать свои обещания.

"Я считаю, что не будут. Никто не верит. Они нерукопожатные", – сказал президент.

Как заметил Зеленский, сначала нужно, чтобы РФ покинула украинские территории и перестала вести себя как террорист, начавший полномасштабную войну против нашей страны. Тогда можно будет говорить о дипломатии.

"Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить, по крайней мере, о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги", - пояснил Зеленский.

Напомним, во время своего вечернего обращения 10 сентября Зеленский сообщил, что с начала сентября Вооруженные силы Украины освободили уже 2 тысячи квадратных километров украинской территории от оккупантов.