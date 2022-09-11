Переговори з Росією наразі неможливі – Зеленський

Наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський, беручи участь у панельній дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Україна на захисті нашої спільної свободи".

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок.

"Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі", – сказав президент.

Як зауважив Зеленський, спочатку потрібно, щоб РФ покинула українські території та перестала поводитися як терорист, який почав повномасштабну війну проти нашої країни. Тоді можна буде говорити про дипломатію.

"Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, під час свого вечірнього звернення 10 вересня Зеленський повідомив, що від початку вересня Збройні сили Україні звільнили вже 2 тисячі квадратних кілометрів української території від окупантів.