Переговори з Росією щодо припинення війни зараз не вигідні для України, – Подоляк

Будь-яке тимчасове перемир’я — це продовження агресії з боку РФ в майбутньому, тому наразі переговорний процес із Москвою щодо припинення війни є невигідним як для України, так і для Європи.

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Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькому виданню Bild, передає пресслужба ОП.

"Переговорний процес сьогодні зафіксує тимчасове перемир’я у війні, яка не буде завершена. Відповідно, Російська Федерація вважатиме це перемогою й далі претендуватиме на просування своєї експансіоністської політики. Тому перемир’я зараз означатиме лише наступний етап війни через певний час", – зазначив він.

Тимчасове перемир’я — це щоденний ризик відновлення бойових дій, тому частина громадян, що виїхали після повномасштабного вторгнення, не ризикнуть повернутися за таких умов. Подоляк назвав такий варіант "сірою зоною", яка наростає і яка постійно тиснутиме на Європу.

"ЄС буде змушена постійно інвестувати сюди великі кошти, щоб якось підтримувати цю територію в життєздатному стані. Це невигідно Європі у середньостроковій і довгостроковій перспективі", – пояснює радник керівника ОП.

Він додав, що Україна почне вести переговори про мир тоді, коли "відбудеться крах останньої надії РФ дотиснути Україну військовим шляхом".

В свою чергу Президент України Володимир Зеленський попередив, що суд над полоненими українськими військовими, який окупанти готують в Маріуполі, зробить неможливими будь-які переговори з країною-агресором РФ.

Нагадаємо, перші переговори української делегації з російською після російського вторгнення в Україну 24 лютого проходили 28 лютого, 3 та 7 березня 2022 року на кордоні з Білоруссю в районі річки Прип'ять. Згодом процес продовжився у Туреччині, але незабаром зупинився.

У квітні голова фракції "Слуга народу" та член делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія повідомив, що переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі.