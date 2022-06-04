Письма присылают на украинском языке: Мексика отказывает россиянам в предоставлении электронной визы

Гражданам Российской Федерации стало сложнее получить электронную визу для въезда в Мексику: отказы приходят все чаще, а сообщения об этом присылают на украинском языке, даже если пользователь из РФ выбирает любой другой язык сайта. Об этом сообщают росСМИ.

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Для оформления электронного разрешение на въезд в Мексику всем иностранцам нужно заполнить на сайте посольства анкету, в том числе требуется указать гражданство.

Достоверное неизвестно, все ли россияне получают отказ, но в РФ сообщают, что если выбрать гражданство "Россия", то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос "не обработан".

Ответ приходит на украинском языке независимо от того, какой язык выбран на сайте, если выбрано российское гражданство.

Отметим, что после того, как Евросоюз закрыл свое небо для российских самолетов, Мексика стала одним из самых оптимальных вариантов въезда в США для граждан РФ. Когда США открывали гуманитарный коридор для украинцев через границу с Мексикой, американские СМИ сообщали, что россияне также часто пытаются попасть на территорию Штатов через Мексику.

На государственном уровне Мексика осудила военное вторжение России в Украину, при этом власти страны отказались присоединиться к санкциям против РФ. Кроме того, в апреле Мексика не поддержала приостановление членства России в Совете ООН по правам человека.

Фото: ua.depositphotos.com