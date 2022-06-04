Листи надсилають українською мовою: Мексика відмовляє росіянам у наданні електронної візи

Громадянам Російської Федерації стало складніше отримати електронну візу для в'їзду до Мексики: відмови приходять дедалі частіше, а повідомлення про це надсилають українською мовою, навіть якщо користувач із РФ обирає будь-яку іншу мову сайту. Про це повідомляють росЗМІ.

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Для оформлення електронного дозволу на в'їзд до Мексики всім іноземцям потрібно заповнити на сайті посольства анкету, у тому числі потрібно вказати громадянство.

Достовірне невідомо, чи всі росіяни одержують відмову, але в РФ повідомляють, що якщо вибрати громадянство "Росія", то після заповнення анкети на екрані з'являється текст українською мовою, в якій йдеться про те, що запит "не оброблений".

Відповідь надходить українською мовою незалежно від того, яку мову обрано на сайті, якщо обрано російське громадянство.

Зазначимо, що після того, як Євросоюз закрив своє небо для російських літаків, Мексика стала одним із найоптимальніших варіантів в'їзду до США для громадян РФ. Коли США відкривали гуманітарний коридор для українців через кордон із Мексикою, американські ЗМІ повідомляли, що росіяни також часто намагаються потрапити на територію Штатів через Мексику.

На державному рівні Мексика засудила військове вторгнення Росії в Україну, при цьому влада країни відмовилася приєднатися до санкцій проти РФ. Крім того, у квітні Мексика не підтримала зупинення членства Росії у Раді ООН з прав людини.

Фото: ua.depositphotos.com