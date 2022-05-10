Под разбомбленным россиянами зданием в Изюме нашли тела 44 гражданских, — глава Харьковской ОГА

Во временно оккупированном Изюме (Харьковская область) под завалами пятиэтажного дома, который оккупанты разбомбили в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

"Очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения. Мы фиксируем каждый и за каждый они заплатят", — добавил он.

Напомним, ранее спасатели ГСЧС пытались разбирать завалы в школе в Белогоровке, по которой 8 мая россияне нанесли авиаудар, несколько раз, но оккупанты постоянно открывали огонь. Тела погибших на поверхность до сих пор не подняты.