Під розбомбленою росіянами будівлею в Ізюмі знайшли тіла 44 цивільних, - голова Харківської ОДА

У тимчасово окупованому Ізюмі (Харківська область) під завалами п'ятиповерхового будинку, який окупанти розбомбили у першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних.

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Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Черговий жахливий військовий злочин російських окупантів проти мирного населення. Ми фіксуємо кожен і за кожен вони заплатять", - додав він.

Нагадаємо, раніше рятувальники ДСНС намагалися розбирати завали у школі у Білогорівці, за якою 8 травня росіяни завдали авіаудару, кілька разів, але окупанти постійно відкривали вогонь. Тіла загиблих на поверхню досі не піднято.