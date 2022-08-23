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Подлизаться к местным. Захватчики разработали тайный документ для агитаторов на оккупированных территориях

Подлизаться к местным. Захватчики разработали тайный документ для агитаторов на оккупированных территориях

Российские захватчики разработали методичку для своих агитаторов на оккупированных территориях, чтобы убеждать население, что они не мародеры и убийцы, передает Главное управление разведки (ГУР).

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"Как указано в преамбуле "документ распространяется исключительно на инструкторов, аффилированных руководством "Единой России", и не может быть передан на ознакомление третьим лицам", – рассказывают в ГУР.

Из документа следует, что единственным органом, курирующим работу оккупационных администраций на захваченных украинских территориях, определена кремлевская партия "Единая Россия". Любые другие организации могут появляться по согласованию и жесткому контролю путинской партии.

"С другой стороны, сама связь оккупационных структур с "Единой Россией" является секретной информацией и не подлежит разглашению", – говорится в сообщении.

Согласно методичке оккупантам разрешен "сбор материальных средств у населения". Вместо этого строго запрещено принимать пищевые продукты и медикаменты (в том числе герметично упакованные) из-за частых случаев отравления.

"Документ содержит таблицу с вопросами, которые часто ставит украинское население оккупантам и типичными ответами с дополнительными разъяснениями", - добавили украинские разведчики.

Напомним, недавно ГУР также сообщило, что российские оккупанты начали срочно перемещать свои самолеты и вертолеты с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы полуострова и аэродромы постоянного базирования на территории РФ.

Автор:
Максим Беркаль