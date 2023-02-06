Подоляк призвал не играть в игру россиян о "большом наступлении", которого нужно бояться

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал не идти на уступки России, которых она добивается разговорами о "большом наступлении".

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Об этом он написал в телеграмме.

"Паника, страх и снова паника. А также – масштабные внутренние информационные конфликты. Именно на это делают ставку россияне в рамках интенсификации гибридного компонента войны", – отметил Подоляк.

По его словам, заявлениями о том, что "армия РФ пойдет в наступление и мощно атакует сразу по всем направлениям", оккупанты пытаются деморализовать и испугать украинцев.

"11 месяцев войны показали, что мы можем дать отпор и устоять. Борьба продолжается, сопротивление крепнет, а поддержка наших зарубежных партнеров увеличивается. Это очень пугает представителей "великой России, которая всех за три дня на куски рвет"", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что даже вчерашние крупнейшие европессимисты уже говорят, что война должна завершиться проигрышем России.

"Пугая нас и Европу гибридным компонентом войны, россияне будут продолжать склонять власть к уступкам. Любые уступки – это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах", - отметил Подоляк.

Он добавил, что временное перемирие приведет только к следующему этапу войны в Украине, а в Европе развернется хаос и терроризм, щедро финансируемый российскими деньгами.

"Все это очевидно. Поэтому, первое – не реагируем на гибридные проявления россиян. Второе – помним, что Украина все видит, контролирует, готовит ответы. Третье – не играем в игру россиян о "большом наступлении, которого надо бояться". РФ потеряла свою армию, а сейчас пробует доиграть мобилизованным резервом", - подчеркнул Подоляк.

Отметим, как считают аналитики Института изучения войны (ISW), Россия не продемонстрировала возможности провести несколько крупных наступательных операций. Поэтому россияне вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, но продолжат наступать на востоке Украины.

Кроме того, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин приказал своим оккупационным войскам захватить Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года, но он снова переоценил возможности русской армии.

В ISW считают, что великое русское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.