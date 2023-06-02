Подозрения от СБУ блоггерам, которые публикуют работу ПВО, снижают эффективность российских атак, - эксперт

Системная работа СБУ уменьшает эффективность ракетных обстрелов россиян и не позволяет корректировать свои удары.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

"Последние ракетные обстрелы россиян продемонстрировали важную тенденцию: видео ущерба больше не выкладывают в сеть. Даже идиоты. Года войны, чтобы понять, что работу ПВО нельзя снимать и распространять, оказалось мало. Уголовных дел СБУ против всех выложивших видео одной из атак хватило", - подчеркивает эксперт.

"Речь идет не просто о наказании "полезных идиотов", иногда приносящих врагу больше пользы, чем сознательные предатели. Системная работа СБУ уменьшает эффективность ракетных обстрелов россиян и не позволяет им корректировать свои удары", - считает политолог.

По мнению Голобуцкого, еще одним важным фактором защиты ПВО стало отключение онлайн-трансляций с камер видеонаблюдения.

"Как и большинство украинцев получил на днях сообщения от СБУ, в которых Служба просит отключить на территории страны трансляцию всех онлайн-камер и сообщать о случаях, когда трансляции продолжаются. Как написал коллега Юрий Бутусов, во время последних атак впервые ни одна из таких камер в столице не транслировала свои записи в интернет", – акцентирует политолог.

Напомним, ранее 4 блоггера получили подозрения от СБУ за распространение видео работы украинского ПВО. Еще ряд ожидает его в ближайшие дни. Статья, по которой им было предъявлено подозрение, предусматривает до 8 лет лишения свободы.