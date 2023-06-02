Системна робота СБУ зменшує ефективність ракетних обстрілів росіян і не дає їм змогу корегувати свої удари.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

"Останні ракетні обстріли росіян продемонстрували важливу тенденцію: відео збиття більше не викладають в мережу. Навіть ідіоти. Року війни, щоб зрозуміти, що роботу ППО не можна знімати і поширювати, виявилось мало. Кримінальних справ СБУ проти всіх, хто виклав відео однієї з атак вистачило", - підкреслює експерт.

"Мова йде не просто про покарання "корисних ідіотів", які інколи приносять ворогу більше користі, ніж свідомі зрадники. Системна робота СБУ зменшує ефективність ракетних обстрілів росіян і не дає їм змогу корегувати свої удари", - вважає політолог.

На думку Голобуцького, ще одним важливим чинником захисту ППО, стало відключення онлайн-трансляцій з камер відеоспостереження. "Як і більшість українців, отримав на днях повідомлення від СБУ, у яких Служба просить відключити на території країни трансляцію всіх онлайн-камер та повідомляти про випадки, коли трансляції продовжуються. Як написав колега Юрій Бутусов, під час останніх атак вперше жодна з таких камер у столиці не транслювала свої записи в інтернет", - акцентує політолог.

Нагадаємо, раніше 4 блогера отримали підозри від СБУ за поширення відео роботи українського ППО. Ще ряд очікує їх у найближчі дні. Стаття, за якою їм пред’явили підозру, передбачає до 8 років позбавлення волі.