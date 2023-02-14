Поляки уволили всех дипломатов, окончивших Московский государственный институт международных отношений

Из министерства внешних дел Польши уволили всех дипломатов, окончивших Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Об этом сообщил глава польского ведомства Збигнев Рау, передает Интерфакс.

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По словам министра, полякам удалось завершить очень важный процесс, являющийся частью более широкого процесса декоммунизации.

Подобное решение было принято несколько месяцев назад и связано с тем, что работа МГИМО была "инвестицией в работу российского империализма и частью советской "мягкой силы", а выпускники указанного заведения вынуждены были служить "делу Российской империи".

Напомним, Польша с 10 февраля в одностороннем порядке закрыла один из самых больших пунктов пропуска на границе с Беларусью "Бобровники" в знак протеста против приговора в РБ к восьми годам заключения известного белорусского журналиста польского происхождения Анджея Почобута.

Такое распоряжение сделал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. В связи с резолюцией Сейма Польши по делу Почобута было поручено также подготовить представление о включении в санкционный список лиц, связанных с режимом Александра Лукашенко, отвечающих за репрессии против поляков в Беларуси.