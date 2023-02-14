Поляки звільнили усіх дипломатів, що закінчували Московський державний інститут міжнародних відносин

З міністерства зовнішніх справ Польщі звільнили всіх дипломатів, які закінчили Московський державний інститут міжнародних відносин (МДІМВ). Про це повідомив очільник польського відомства Збігнєв Рау, передає Інтерфакс.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За словами міністра, полякам вдалося завершити дуже важливий процес, який є частиною ширшого процесу декомунізації.

Подібне рішення було ухвалено кілька місяців тому і пов'язане з тим, що робота МДІМВ була "інвестицією в роботу російського імперіалізму та частиною радянської "м'якої сили", а випускники зазначеного закладу були змушені служити "справі Російської імперії".

Нагадаємо, Польща з 10 лютого в односторонньому порядку закрила один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю "Бобровнікі" на знак протесту проти засудження в РБ до восьми років ув’язнення відомого білоруського журналіста польського походження Анджея Почобута.

Таке розпорядження зробив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Каміньський. У зв’язку з резолюцією Сейму Польщі у справі Почобута, було доручено також підготувати подання про включення до санкційного списку осіб, пов’язаних з режимом Олександра Лукашенка, які відповідають за репресії проти поляків в Білорусі.