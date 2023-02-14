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Поляки звільнили усіх дипломатів, що закінчували Московський державний інститут міжнародних відносин
З міністерства зовнішніх справ Польщі звільнили всіх дипломатів, які закінчили Московський державний інститут міжнародних відносин (МДІМВ). Про це повідомив очільник польського відомства Збігнєв Рау, передає Інтерфакс.
За словами міністра, полякам вдалося завершити дуже важливий процес, який є частиною ширшого процесу декомунізації.
Подібне рішення було ухвалено кілька місяців тому і пов'язане з тим, що робота МДІМВ була "інвестицією в роботу російського імперіалізму та частиною радянської "м'якої сили", а випускники зазначеного закладу були змушені служити "справі Російської імперії".
Нагадаємо, Польща з 10 лютого в односторонньому порядку закрила один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю "Бобровнікі" на знак протесту проти засудження в РБ до восьми років ув’язнення відомого білоруського журналіста польського походження Анджея Почобута.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Таке розпорядження зробив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Каміньський. У зв’язку з резолюцією Сейму Польщі у справі Почобута, було доручено також підготувати подання про включення до санкційного списку осіб, пов’язаних з режимом Олександра Лукашенка, які відповідають за репресії проти поляків в Білорусі.