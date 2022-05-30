Порошенко с третьей попытки пересек границу Украины с Польшей

Пятый президент Украины Петр Порошенко 30 мая пересек украинско-польскую границу, после как его два раза не пропустили. Об этом сообщила нардеп из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В партии Порошенко "Европейская Солидарность" уточняли, что их политический лидер в составе парламентской делегации Украины примет участие в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО. Он также проведет ряд встреч с руководством Литвы, депутатами парламентов стран-союзников Альянса и Европейского парламента.

После того, как политик два раза получил отказ в пересечении границы, Порошенко обратился лично к действующему президенту Владимиру Зеленскому. Он написал письмо и опубликовал его на своих страницах в соцсетях.

В обращении к главе государства он отметил, что у него есть официальное приглашение от президента ЕНП и оформленная командировка, подписанная спикером парламента.

"Именно там будут формироваться решения, среди прочего, и о перспективах усиления санкционного режима против России, и о механизме послевоенного восстановления Украины, и о возможности предоставления нашему государству статуса кандидата на членство в Евросоюзе на заседании Европейского Совета в конце июня", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, Порошенко вечером 27 мая пытался покинуть Украину через пункт пропуска Рава-Русская, но пограничники отказались его пропускать. Позже нардеп попытался еще раз выехать за границу. Во второй раз ему отказали из-за того, что пятый президент "предъявил не все документы".