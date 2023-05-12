Премьер анонсировал назначение в ряде министерств и ОВА заместителей по вопросам восстановления

У некоторых министров и руководителей областных военных администраций появятся заместители по вопросам восстановления. Это должно ускорить процесс подготовки проектов по восстановлению и сделать их более качественными.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Имеем решения, которые позволят ускорить восстановление. Первое, это поручение о создании в ряде министерств и 11 областях должности заместителя министра или заместителя председателя ОВА по вопросам восстановления. Речь идет о министерствах, реализующих проекты восстановления и об 11 регионах, наиболее пострадавших от войны, в частности, Харьковщина", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что российские террористы нанесли Украине значительные разрушения и для того, чтобы восстановить все быстро и качественно нужна новая архитектура восстановления.

Шмыгаль напомнил, что недавно началась обширная программа єВідновлення.

"По состоянию на сегодняшнее утро по программе єВідновлення есть уже 5 575 принятых заявок. Это за 2 дня работы программы. Уверен, этот проект станет показательным примером того, что восстановление проходит быстро и эффективно", - сообщил он.

По его словам, правительство уже работает над решением компенсации семьям, которые сделали ремонт своими силами, а следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено и уже не подлежит ремонту.

Напомним, вчера, 10 мая, стартовала программа "єВідновлення". Теперь все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой для получения государственной помощи для восстановления своего жилья. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т.д.

Кто сможет воспользоваться услугой и получить компенсацию, читайте по ссылке.