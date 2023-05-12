Прем'єр анонсував призначення у низці міністерств та ОВА заступників з питань відновлення

У деяких міністрів та очільників обласних військових адміністрацій з'являться заступники з питань відновлення. Це має пришвидшити процес підготовки проектів з відновлення і зробити їх якіснішими.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Маємо рішення, які дозволять прискорити відбудову. Перше, це доручення про створення у низці міністерств та 11 областях посади заступника Міністра або заступника голови ОВА з питань відновлення. Мова йде про міністерства, які реалізовують проекти відновлення та про 11 регіонів, які найбільше постраждали від війни, зокрема Харківщина", - зазначив він.

Прем'єр наголосив, що російські терористи завдали Україні значних руйнувань і для того, щоб відновити все швидко та якісно потрібна нова архітектура відновлення.

Шмигаль нагадав, що нещодавно розпочалася велика програма єВідновлення.

"Станом на сьогоднішній ранок за програмою єВідновлення маємо вже 5 575 прийнятих заявок. Це за 2 дні роботи програми. Впевнений, цей проект стане показовим прикладом того, що відбудова проходить швидко та ефективно", - повідомив він.

За його словами, уряд вже працює над рішенням надання компенсацій родинам, які зробили ремонт своїми силами, а наступною програмою в житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване і вже не підлягає ремонту.

Нагадаємо, 10 травня, стартувала програма єВідновлення. Тепер всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою для отримання державної допомоги для відновлення свого житла. Йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі, тощо.

Хто зможе скористатись послугою та як отримати компенсацію, читайте за посиланням.