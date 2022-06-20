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Против Черновецкого возбудили дело за посягательство на территориальную целостность Украины
Офис генпрокурора (ОГП) сообщил бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению территории и государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110 УК).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы максимум на 5 лет.
Как утверждают в ОГП, Черновецкий на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины на собственной странице в Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций – незаконных образований "ДНР" и "ЛНР".
"Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", - пояснили в ОГП. Досудебное расследование по делу осуществляет Главное следственное управление СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что недавно Офис Генерального прокурора сообщил российскому пропагандисту и директору вещания телеканала "RT" о подозрении в публичных призывах к уничтожению части украинского народа и свержению конституционного строя.
Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном телеграмм-канале призвал физически уничтожить часть украинского народа, настраивал российскую аудиторию против украинцев и убеждал в целесообразности разрешения противоречий между РФ и Украиной с применением насилия.