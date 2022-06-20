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Проти Черновецького завели справу за посягання на територіальну цілісність України
Офіс генпрокурора (ОГП) повідомив колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК).
Санкція статті передбачає позбавлення волі максимум на 5 років.
Як стверджують в ОГП, Черновецький наступного дня опісля початку військової агресії РФ проти України на власній сторінці у Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень "ДНР" і "ЛНР".
"Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України", – пояснили в ОГП. Досудове розслідування по справі здійснює Головне слідче управління СБУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що нещодавно Офіс Генерального прокурора повідомив російському пропагандисту та директору мовлення телеканалу "RT" про підозру у публічних закликах до знищення частини українського народу та повалення конституційного ладу.
Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному Телеграм-каналі закликав фізично знищити частину українського народу, налаштовував російську аудиторію проти українців і переконував у доцільності вирішення суперечностей між РФ та Україною із застосуванням насилля.