Путин еще не проиграл. Дуда считает, что не стоит смеяться над российскими танками 60-х годов

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин проиграет войну, когда российские войска будут отброшены к международно признанным границам Украины. Пока же "российский каток давит Украину". Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, и его поражение состоит в том, что Финляндия присоединилась к НАТО, хотя годами финское общество колебалось, стоит ли ему отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны. Надеюсь, проиграет", – высказался Дуда.

Он отметил, что сейчас каждый день на фронте гибнут сотни людей.

"Россиян более 100 миллионов, украинцев – менее 40 миллионов. Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь на вес золота. Это другая культура. Россия - ядерное государство, у нее гигантские склады оружия – ну и что, что мы смеемся над тем, что она вывозит танки 1960-х годов, когда каждый танк весит 50-60 тонн. Если он едет – он раздавливает, независимо от того, современный ли он", – сказал президент Польши.

По его словам, когда армия РФ будет отброшена за пределы Украины, можно будет сказать, что россияне ничего не получили от этой войны: их план порабощения провалился, имперские амбиции наказаны, они потеряли сотни тысяч человек.

"Война продолжается, Россия все больше мобилизуется, российская экономика переходит в режим войны. Пожалуйста, не сомневайтесь, что они могут пропагандой убедить людей, что надо затянуть пояса, и даже если они голодны, то должны гордиться, потому что Россия – большая. Сегодня наша общая обязанность как сообщества Запада, частью которого является и Польша, является поддержка Украины", – добавил Дуда.