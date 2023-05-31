Путін ще не програв. Дуда вважає, що не варто сміятися з російських танків 60-х років

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін програє війну, коли російські війська буде відкинуто до міжнародно визнаних кордонів України. Наразі ж "російський каток давить Україну". Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Сьогодні кажуть, що Володимир Путін програв війну, і його поразка полягає в тому, що Фінляндія приєдналася до НАТО, хоча роками фінське суспільство вагалося, чи варто йому відмовлятися від нейтралітету. Пані та панове, Володимир Путін не програв жодної війни. Сподіваюся, програє", – висловився Дуда.

Він зауважив, що зараз щодня на фронті гинуть сотні людей.

"Росіян понад 100 мільйонів, українців – менше 40 мільйонів. Вже одна ця різниця показує, хто тут має перевагу. Для росіян людське життя нічого не означає, для українців кожне життя на вагу золота. Це інша культура. Росія – ядерна держава, у неї гігантські склади зброї – ну і що, що ми сміємося з того, що вона вивозить танки 1960-х років, коли кожен танк важить 50-60 тонн. Якщо він їде – він розчавлює, незалежно від того, чи він сучасний", – сказав президент Польщі.

За його словами, коли армію РФ відкинуть за межі України, можна буде сказати, що росіяни нічого не отримали від цієї війни: їхній план поневолення провалився, імперські амбіції покарані, вони втратили сотні тисяч людей.

"Війна триває, Росія все більше мобілізується, російська економіка переходить у режим війни. Будь ласка, не сумнівайтеся, що вони можуть пропагандою переконати людей, що треба затягнути паски, і навіть якщо вони голодні, то повинні пишатися, бо Росія – велика. Сьогодні наш спільний обов’язок як спільноти Заходу, частиною якої є й Польща, є підтримка України", – додав Дуда.