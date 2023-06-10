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Рада приняла закон об увеличении продолжительности отпуска военным
Сегодня Верховная рада одобрила поддержку законопроекта #9378, согласно которому украинским увеличат отпуска до 40 дней. Соответствующее решение было поддержано 270 депутатами.
Об этом сообщил народный депутат Ярослава Железняка в Telegram.
Согласно сообщению, военным предоставляется основной отпуск 30 дней и дополнительный на 10 дней по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.
Железняк сообщил, что отпуск может быть предоставлен частями трижды в год, но при этом не должно отсутствовать одновременно более 30% от общего количества военнослужащих.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Нардеп отметил, что данный законопроект об отпусках является частью законопроекта #9342, который был по выплатам военным, но его рассмотрение затягивается уже до июля.
Ранее сообщалось, что парламент одобрил данный законопроект в первом чтении 8 июня. За соответствующий законопроект №9342 проголосовали 333 народных депутата.