Рада ухвалила закон про збільшення тривалості відпустки військовим

Сьогодні Верховна рада схвалила підтримала законопроект #9378, згідно якого українським збільшать відпустки до 40 днів. Відповідне рішення підтримали 270 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослава Железняка в Telegram.

Згідно з повідомленням, військовим надається основна відпустка 30 днів та додаткова на 10 днів за сімейними обставинами чи з інших поважних причин.

Железняк повідомив, що відпустка може бути надана частинами тричі на рік, але при цьому не повинно бути відсутніми одночасно понад 30% від загальної кількості військовослужбовців.

Нардеп зазначив, що даний законопроєкт про відпустки є частиною законопроекту #9342, який був по виплатам військовим, але його розгляд затягується до вже до липня.

Раніше повідомлялося, що парламент схвалив даний законопроєкт у першому читанні 8 червня. За відповідний законопроект №9342 проголосували 333 народних депутати.