"Разошлись ценностно": Глава украинской Amnesty International уволилась из-за скандального отчета о ВСУ

Председатель Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук решила уволиться из-за скандала вокруг публикации материнской организации Amnesty International заявления о практике использования Вооруженными силами Украины гражданских объектов для своего размещения и ведения боевых действий в жилых районах, из-за чего опасности подвергаются жители этих местностей. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Это – еще одна потеря, которую мне принесла война. Любимая работа, семь лет жизни, планы на будущее, а последние пять месяцев – еще и спасительный круг в виде правозащитной работы во благо родной страны во время войны. Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию защитников", – сетует Покальчук.

При этом накануне она рассказала, что представители украинского офиса Amnesty International сделали все, что могли, чтобы этот материал не был обнародован.

"Когда на наши неоднократные возражения мы получили ответное бескомпромиссное "нет", мы также сделали все, что могли, чтобы минимизировать распространение материала. Мы просили у авторов прислать нам заранее все версии материала (к сожалению, этого не произошло). Убедили их попросить официальный комментарий от Минобороны, но при этом они, к сожалению, не предоставили достаточно времени на получение ответа и опубликовали это исследование без их комментария", – писала Покальчук.

По ее словам, украинский офис категорически отказался публиковать этот пресс-релиз на своем сайте или переводить его на украинский, поскольку считает его однобоким.

"Бюрократия, непонимание локального контекста, негибкая система работы, игнорирование мнения украинской команды и позиции правозащитного сообщества в Украине, – все это помешало нам остановить сегодняшний релиз еще на стадии идеи, как это должно было бы быть. Тем не менее, со всеми упомянутыми явлениями мы боролись до последнего. И будем продолжать бороться в дальнейшем в разных формах и на разных позициях, чего бы это нам ни стоило", - заявила она.

В пятницу же вечером Покальчук сообщила, что поняла, что ей не удастся донести свою позицию до начальства и что текст все же не будет удален и заменен на другой.

"Речь не идет о том, чтобы международные или локальные правозащитные организации не фиксировали действия украинских вооруженных сил. Принцип независимости и беспристрастности в такой работе важен, в конце концов именно для этого существуют международные и национальные правозащитные организации. Но в таких важных отчетах, которые публикуются в такой момент и в таком контексте, не может не быть данных о второй стороне войны, о том, кто начал эту войну", - указала она.

По мнению главы Amnesty International Ukraine, "стремясь защитить гражданских, это исследование стало инструментом российской пропаганды", поскольку не включало официальную позицию Украины.

"За последние несколько дней мы с коллегами активно проводили разъяснительную работу внутри организации. Я говорила с представителями Amnesty из десятков стран мира, чтобы позиция Украины и украинцев была услышана. Также я неоднократно говорила с высшим руководством, которое, к сожалению, в этой ситуации не предприняло надлежащих шагов, чтобы защитить интересы людей, на чье благо работает организация, и все правозащитное движение", - добавила она.

По словам Покальчук, с руководством Amnesty International она "разошлась ценностно", и именно поэтому приняла решение покинуть организацию.