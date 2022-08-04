Война в городе не запрещена международным правом, Amnesty International не понимает ее контекст – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец возмущен заявлением международной неправительственной организации Amnesty International о расположении украинскими военными позиций в гражданских объектах и ведении боевых действий в населенных районах, что ставит под угрозу украинское гражданское население. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Я, как и миллионы украинцев, сегодня возмущен заявлением, обнародованным на странице Amnesty International, в котором украинские Вооруженные силы обвиняются в том, что боевая тактика украинской армии угрожает населению нашего государства... Как уполномоченный по правам человека, считаю, что отчет манипулятивен и отдает предпочтение действиям страны-агрессора и ее пропагандистам больше, чем понимает контекст событий в Украине", - отметил омбудсмен.

Он подчеркнул, что речь идет о стране, ведущей оборонную войну, защищая собственное население и свой суверенитет, и угроза для ее гражданского населения возникла именно из-за необоснованной вооруженной агрессии РФ, а прекратится она сразу, как только российские военнослужащие покинут пределы Украины.

"Следует напомнить, что urban warfare - война в условиях города - не является запрещенной международным правом, и не является нарушением только по факту. Мы подписали Декларацию о безопасности школ именно потому, что вместе с цивилизованным миром соблюдаем стандарты. Вооруженные силы Украины используют максимум возможных мер по защите гражданского населения", - подчеркнул Лубинец.

Он указал, что власти в местах активных боевых действий остановили учебный процесс, проводили и проводят эвакуацию, оказывают поддержку как внутренне перемещенным лицам, так и тем гражданам, которые оказались за пределами Украины, спасая свою жизнь. В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация, что позволяет делать Кодекс о гражданской защите населения.

"Давая рекомендации, Amnesty International будто бы находится в Средневековье, где бои велись в открытом поле за пределами крепости. Мы держим оборону от нападения страны, которая нарушает все возможные нормы международного права. Страны, которая насилует, пытает и убивает гражданское население. Поэтому именно оставление населенных пунктов наедине с военнослужащими РФ несет наибольшую угрозу правам человека", - заметил омбудсмен.

Как подчеркнул Лубинец, самые массовые нарушения прав человека и военные преступления были совершены именно в местах, которые находились и находятся под контролем российских военных, в частности Буча, Ирпень, Мотыжин, Мариуполь, Херсон, и именно защита населенных пунктов от оккупации дает возможность осуществлять эвакуацию, оказывать помощь гражданскому населению и защищать от военных преступлений.

Напомним, что на заявление Amnesty International, которая говорит, что зафиксировала, в частности, случаи размещения украинских военных в больницах и школах и собрала свидетельства пребывания ВСУ в жилых кварталах при ведении боевых действий, в четверг возмущенно отреагировали также руководители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Верховной Рады, а также в Офисе президента.