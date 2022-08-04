Війна в місті не заборонена міжнародним правом, Amnesty International не розуміє її контекст - омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець обурений заявою міжнародної неурядової організації Amnesty International щодо розташування українськими військовими позицій у цивільних об'єктах та веденні ними бойових дій у населених районах, що ставить під загрозу українське цивільне населення. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Я, як і мільйони українців, сьогодні обурений заявою, оприлюдненою на сторінці Amnesty International, у якій українські Збройні сили звинувачуються у тому, що бойова тактика української армії загрожує населенню нашої держави... Як уповноважений з прав людини, вважаю, що звіт є маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам, ніж розуміє контекст подій в Україні", - зазначив омбудсмен.

Він підкреслив, що мова йде про країну, яка веде оборонну війну, захищаючи власне населення і власний суверенітет, і загроза для цивільного населення виникла саме через необгрунтовану збройну агресію РФ і припиниться вона одразу, як тільки російські військовослужбовці покинуть межі України.

"Варто нагадати, що urban warfare - війна в умовах міста - не є забороненою міжнародним правом, і не є порушенням лише за фактом. Ми підписали Декларацію про безпеку шкіл саме тому, що разом із цивілізованим світом дотримуємось стандартів. Збройні сили України вживають максимум можливих заходів для захисту цивільного населення", - наголосив Лубінець.

Він вказав, що влада у місцях активних бойових дій зупинила навчальний процес, проводила та проводить евакуацію, надає підтримку як внутрішньо переміщеним особам, так і тим громадянам, які опинилися за межами України, рятуючи своє життя. Наразі ж у Донецькій області оголошено обов’язкову евакуацію, що дозволяє робити Кодекс про цивільний захист населення.

"Надаючи рекомендації, Amnesty International ніби перебуває в Середньовіччі, де бої велися у відкритому полі за межами фортеці. Ми тримаємо оборону від нападу країни, яка порушує всі можливі норми міжнародного права. Країни, яка гвалтує, катує і вбиває цивільне населення. Тому, саме залишення населених пунктів наодинці із військовослужбовцями РФ несе найбільшу загрозу правам людини", - зауважив омбудсмен.

Як підкреслив Лубінець, наймасовіші порушення прав людини і воєнні злочини були скоєні саме в місцях, які знаходились та знаходяться під контролем російських військових, зокрема це Буча, Ірпінь, Мотижин, Маріуполь, Херсон, і саме захист населених пунктів від окупації дає можливість здійснювати евакуацію, надавати допомогу цивільному населенню та захищати від воєнних злочинів.

Нагадаємо, що на заяву Amnesty International, яка каже, що зафіксувала, зокрема, випадки розміщення українських військових у лікарнях та школах і зібрала свідчення щодо перебування ЗСУ у житлових кварталах при веденні бойових дій, у четвер обурено відреагували також керівники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Верховної Ради, а також в Офісі президента.