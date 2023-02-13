Разведка Британии объяснила, почему оккупанты укрепляют позиции на двух направлениях фронта

Российские оккупационные войска не могут решить, где может быть основной удар Вооруженных сил Украины, поэтому укрепляют позиции и на луганском, и на запорожском направлениях.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что по состоянию на 7 февраля РФ еще больше укрепила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, в частности вблизи города Тарасовка. Кроме того, по состоянию на 8 января Россия установила оборонительные укрепления между городами Васильевка и Орехов Запорожской области.

"Несмотря на то, что Россия сосредоточила свои оперативные усилия на центральной части Донбасса, она по-прежнему обеспокоена защитой крайних участков своей расширенной линии фронта", – говорится в сообщении.

В частности, об этом свидетельствует продолжающееся строительство оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и переброска личного состава.

"Значительный прорыв украинских войск в Запорожье поставил бы под сомнение жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область и Крым; успех Украины в Луганске еще больше подорвал бы провозглашенную Россией военную цель – "освобождение" Донбасса. Решение о том, какой из этих угроз предоставить приоритет в противодействии, вероятно, является одной из главных дилемм для российских оперативных планировщиков", – считает британская разведка.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что страна-агрессор РФ готовит свою оборонную промышленность к затяжной войне с Украиной, но пытается избежать более широкой мобилизации гражданской экономики и всячески скрывает масштабы потерь собственной техники.