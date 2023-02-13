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Разведка Британии объяснила, почему оккупанты укрепляют позиции на двух направлениях фронта

Разведка Британии объяснила, почему оккупанты укрепляют позиции на двух направлениях фронта

Российские оккупационные войска не могут решить, где может быть основной удар Вооруженных сил Украины, поэтому укрепляют позиции и на луганском, и на запорожском направлениях.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что по состоянию на 7 февраля РФ еще больше укрепила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, в частности вблизи города Тарасовка. Кроме того, по состоянию на 8 января Россия установила оборонительные укрепления между городами Васильевка и Орехов Запорожской области.

"Несмотря на то, что Россия сосредоточила свои оперативные усилия на центральной части Донбасса, она по-прежнему обеспокоена защитой крайних участков своей расширенной линии фронта", – говорится в сообщении.

В частности, об этом свидетельствует продолжающееся строительство оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и переброска личного состава.

"Значительный прорыв украинских войск в Запорожье поставил бы под сомнение жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область и Крым; успех Украины в Луганске еще больше подорвал бы провозглашенную Россией военную цель – "освобождение" Донбасса. Решение о том, какой из этих угроз предоставить приоритет в противодействии, вероятно, является одной из главных дилемм для российских оперативных планировщиков", – считает британская разведка.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что страна-агрессор РФ готовит свою оборонную промышленность к затяжной войне с Украиной, но пытается избежать более широкой мобилизации гражданской экономики и всячески скрывает масштабы потерь собственной техники.

Автор:
Нина Комащенко