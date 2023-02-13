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Розвідка Британії пояснила, чому окупанти зміцнюють позиції на двох напрямках фронту

Розвідка Британії пояснила, чому окупанти зміцнюють позиції на двох напрямках фронту

Російські окупаційні війська не можуть вирішити, де може бути основний удар Збройних сил України, тому зміцнюють позиції і на луганському, і на запорізькому напрямках.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що станом на 7 лютого РФ ще більше зміцнила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, зокрема поблизу міста Тарасівка. Крім того, станом на 8 січня Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області.

"Незважаючи на те, що Росія зосередила свої оперативні зусилля на центральній частині Донбасу, вона, як і раніше, занепокоєна захистом крайніх ділянок своєї розширеної лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, про це свідчить будівництво оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях, що триває, і перекидання особового складу.

"Значний прорив українських військ на Запоріжжі поставив би під сумнів життєздатність російського "сухопутного мосту", що з'єднує Ростовську область і Крим; успіх України в Луганську ще більше підірвав би проголошену Росією військову мету – "звільнення" Донбасу. Рішення про те, якій з цих загроз надати пріоритет у протидії, ймовірно, є однією з головних дилем для російських оперативних планувальників", – вважає британська розвідка.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що країна-агресор РФ готує свою оборонну промисловість до затяжної війни з Україною, але намагається уникнути ширшої мобілізації цивільної економіки та всіляко приховує масштаби втрат власної техніки.

Автор:
Ніна Комащенко