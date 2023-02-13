Розвідка Британії пояснила, чому окупанти зміцнюють позиції на двох напрямках фронту

Російські окупаційні війська не можуть вирішити, де може бути основний удар Збройних сил України, тому зміцнюють позиції і на луганському, і на запорізькому напрямках.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що станом на 7 лютого РФ ще більше зміцнила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, зокрема поблизу міста Тарасівка. Крім того, станом на 8 січня Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області.

"Незважаючи на те, що Росія зосередила свої оперативні зусилля на центральній частині Донбасу, вона, як і раніше, занепокоєна захистом крайніх ділянок своєї розширеної лінії фронту", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, про це свідчить будівництво оборонних укріплень у Запорізькій та Луганській областях, що триває, і перекидання особового складу.

"Значний прорив українських військ на Запоріжжі поставив би під сумнів життєздатність російського "сухопутного мосту", що з'єднує Ростовську область і Крим; успіх України в Луганську ще більше підірвав би проголошену Росією військову мету – "звільнення" Донбасу. Рішення про те, якій з цих загроз надати пріоритет у протидії, ймовірно, є однією з головних дилем для російських оперативних планувальників", – вважає британська розвідка.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що країна-агресор РФ готує свою оборонну промисловість до затяжної війни з Україною, але намагається уникнути ширшої мобілізації цивільної економіки та всіляко приховує масштаби втрат власної техніки.