Разведка Британии объяснила, почему Россия сократила авианалеты по Украине

Число боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось. Сейчас российские самолеты совершают десятки вылетов в день по сравнению с максимумом 300 в день в марте 2022 года.

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Об этом сообщает разведка Британии.

В ведомстве напоминают, что страна-агрессор РФ уже потеряла в ходе войны более 60 самолетов, включая еще один истребитель-бомбардировщик Су-24М FENCER и штурмовик Су-25 FROGFOOT на прошлой неделе.

"В последние месяцы количество вылетов российских тактических боевых самолетов над Украиной значительно сократилось. Сегодня российские самолеты, вероятно, совершают десятки вылетов в день, тогда как в марте 2022 года их количество достигало 300 в день", - отмечают в разведке Британии.

Там подчеркивают, что сокращение самолето-вылетов является результатом сохраняющейся со стороны украинской ПВО высокой угрозы, ограничений летного времени российских самолетов и ухудшения погоды.

"Поскольку российская тактика наземных атак в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут продолжать проводить мало операций по наземным атакам из-за плохой зимней погоды", – сообщают в разведке Британии.

Напомним, ранее разведка Британии сообщила, что Россия снимает ядерные боеголовки со стареющих ядерных крылатых ракет и стреляет холостыми болванками по Украине. Удары наносятся для отвлечения системы ПВО.