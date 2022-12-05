Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Разведка Британии объяснила, почему Россия сократила авианалеты по Украине

Разведка Британии объяснила, почему Россия сократила авианалеты по Украине

Число боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось. Сейчас российские самолеты совершают десятки вылетов в день по сравнению с максимумом 300 в день в марте 2022 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает разведка Британии.

В ведомстве напоминают, что страна-агрессор РФ уже потеряла в ходе войны более 60 самолетов, включая еще один истребитель-бомбардировщик Су-24М FENCER и штурмовик Су-25 FROGFOOT на прошлой неделе.

"В последние месяцы количество вылетов российских тактических боевых самолетов над Украиной значительно сократилось. Сегодня российские самолеты, вероятно, совершают десятки вылетов в день, тогда как в марте 2022 года их количество достигало 300 в день", - отмечают в разведке Британии.

Там подчеркивают, что сокращение самолето-вылетов является результатом сохраняющейся со стороны украинской ПВО высокой угрозы, ограничений летного времени российских самолетов и ухудшения погоды.

"Поскольку российская тактика наземных атак в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут продолжать проводить мало операций по наземным атакам из-за плохой зимней погоды", – сообщают в разведке Британии.

Напомним, ранее разведка Британии сообщила, что Россия снимает ядерные боеголовки со стареющих ядерных крылатых ракет и стреляет холостыми болванками по Украине. Удары наносятся для отвлечения системы ПВО.

Автор:
Светлана Манько