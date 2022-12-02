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Разведка Британии назвала причину, по которой российская армия не может наступать

Разведка Британии назвала причину, по которой российская армия не может наступать

Российские оккупационные войска с отступлением на левый берег Днепра лишились возможности оперативной поставки боеприпасов на передовые позиции. Нехватка боеприпасов ограничивает способность России возобновить наступательные операции в Украине.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что уход российских войск с западного берега Днепра в ноябре предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удары по дополнительным российским логистическим узлам и линиям связи.

"Эта угроза с высокой вероятностью побудила российских логистов переместить узлы поставок, в том числе железнодорожные перегрузочные пункты, далее на юг и восток", - говорится в сообщении.

В частности, российским логистическим подразделениям необходимо проводить дополнительные трудоемкие погрузочно-разгрузочные работы с железнодорожного на автомобильный транспорт. В то же время, автомобильные перевозки будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии.

"Нехватка боеприпасов в России (усугубленная этими логистическими проблемами), вероятно, является одним из главных факторов, ограничивающих потенциал России по восстановлению эффективных, широкомасштабных наземных наступательных операций", - отметили в разведке.

Напомним, ранее разведка Британии сообщила, что Россия снимает ядерные боеголовки со стареющих ядерных крылатых ракет и стреляет холостыми болванками по Украине. Удары наносятся для отвлечения системы ПВО.

Автор:
Нина Комащенко