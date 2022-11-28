Херсон остается уязвимым для большинства артиллерийских систем РФ – разведка Британии

Несмотря на освобождение, Херсон остается уязвимым для российской артиллерии и ежедневно подвергается обстрелам, в частности, из "Градов".

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что несмотря на освобождение Херсон продолжает подвергаться ежедневным обстрелам российской артиллерии. Только 24 ноября погибли 10 человек, а 27 ноября в этом районе было зафиксировано 54 обстрела, что пока является самым большим показателем за сутки.

"Город уязвим, поскольку остается в зоне досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут огонь с восточного берега Днепра, с тыла недавно укрепленных оборонных линий", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что значительная часть ущерба, вероятно, причиняется Херсону в результате применения Россией реактивных систем залпового огня, главным образом БМ-21 "Град".

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что оборонительные позиции оккупационных войск говорят о том, что российское военное руководство воспринимает перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу.