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Политика
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ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе - ISW

ВСУ могут закрепиться на Кинбурнской косе - ISW

Оборонительные позиции оккупационных войск говорят о том, что российское военное руководство воспринимает перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что набор укреплений российской армии на Кинбурнской косе и вокруг нее указывает, что захватчики не планируют удерживать позиции на самой Косе, если ВСУ начнут контрнаступление на нее.

"Вероятнее всего, россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться на территории, непосредственно окружающей соединение Косы с материковой частью области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровневые линии обороны в этом регионе обеспечивают российские силы несколькими резервными позициями, если одна линия обороны упадет, а остальные останутся.

"Оборона вблизи Косы свидетельствует о том, что российские войска озабочены тем, что украинские силы могут закрепиться на Косе или вблизи нее и использовать ее в качестве базы для наступления с запада", - говорится в сообщении.

Напомним, в Институте изучения войны ранее прогнозировали, что российские войска пытаются усилить позиции на оккупированных территориях после отступления из Херсона. Вероятно, в ближайшие недели они могут привлечь дополнительные мобилизованные силы для войны против Украины.

Автор:
Нина Комащенко