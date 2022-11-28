ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі - ISW

Оборонні позиції окупаційних військ свідчать про те, що російське військове керівництво сприймає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що набір укріплень російської армії на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ почнуть контрнаступ на неї.

"Найбільш ймовірно, росіяни очікують, що українці звільнять Кінбурнську косу та мають намір перешкодити їм просунутися до материкової частини Херсонської області й захищатися на території, що безпосередньо оточує з’єднання Коси з материковою частиною області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівневі лінії оборони у цьому регіоні забезпечують російські сили кількома резервними позиціями, якщо одна лінія оборони впаде, а решта залишиться.

"Оборона поблизу Коси свідчить про те, що російські війська стурбовані тим, що українські сили можуть закріпитися на Косі або поблизу неї та використовувати її як базу для наступу із заходу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни раніше прогнозували, що російські війська намагаються посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона. Ймовірно, протягом найближчих тижнів вони можуть залучити додаткові мобілізовані сили для війни проти України.