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Херсон залишається вразливим для більшості артилерійських систем РФ - розвідка Британії
Попри звільнення, Херсон залишається вразливим для російської артилерії і щодня зазнає обстрілів, зокрема, з "Градів".
Про це повідомляє розвідка Британії.
Зазначається, що незважаючи на звільнення Херсон продовжує зазнавати щоденних обстрілів російської артилерії. Лише 24 листопада загинули 10 осіб, а 27 листопада в цьому районі було зафіксовано 54 обстріли, що поки є найбільшим показником за добу.
"Місто є вразливим, оскільки залишається в зоні досяжності більшості російських артилерійських систем, які зараз ведуть вогонь зі східного берега Дніпра, з тилу нещодавно укріплених оборонних ліній", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У розвідці зазначають, що значна частина шкоди, ймовірно, завдається Херсону внаслідок застосування Росією реактивних систем залпового вогню, головним чином БМ-21 "Град".
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що оборонні позиції окупаційних військ свідчать про те, що російське військове керівництво сприймає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу.