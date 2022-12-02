Розвідка Британії назвала причину, через яку російська армія не може наступати

Російські окупаційні війська із відступом на лівий берег Дніпра втратили можливість оперативного постачання боєприпасів на передові позиції. Нестача боєприпасів обмежує здатність Росії відновити наступальні операції в Україні.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що відхід російських військ із західного берега Дніпра у листопаді надав Збройним силам України можливість завдати ударів по додаткових російських логістичних вузлах і лініях зв'язку.

"Ця загроза з високою ймовірністю спонукала російських логістів перемістити вузли постачання, в тому числі залізничні перевантажувальні пункти, далі на південь і схід", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, російським логістичним підрозділам необхідно проводити додаткові трудомісткі вантажно-розвантажувальні роботи з залізничного на автомобільний транспорт. В той же час автомобільні перевезення залишатимуться вразливими для української артилерії.

"Нестача боєприпасів у Росії (посилена цими логістичними проблемами), ймовірно, є одним з головних чинників, що наразі обмежує потенціал Росії щодо відновлення ефективних, широкомасштабних наземних наступальних операцій", – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомила, що Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.