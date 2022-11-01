РФ разместила в Беларуси МиГ-31К с ракетами "Кинжал" - британская разведка

Россия перебросила на территорию Беларуси самолеты-перехватчики, способные нести баллистические ракеты "Кинжал", чтобы представить Беларусь как все большего соучастника войны.

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Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Изображения показали, что два самолета-перехватчика МиГ-31К почти наверняка были припаркованы на белорусском аэродроме Мачулищи 17 октября, а рядом с ними в защитной земляной насыпи хранился большой контейнер. По всей вероятности, контейнер связан с баллистической ракетой воздушного базирования AS-24 "Кинжал", крупногабаритный боеприпас, для перевозки которого адаптирован вариант МиГ-31К", - говорится в сообщении.

По данным разведки, Россия приняла на вооружение эти ракеты с 2018 года, но ранее они не использовались в Беларуси.

Отмечается, что запасы ракет "Кинжал" вероятно очень ограничены.

"При дальности свыше 2000 км размещение "Кинжалов" в Беларуси дает России небольшое дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины. Скорее всего, она осуществила развертывание ракет в основном для того, чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все большего соучастника войны", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что вероятность повторного наступления российских сил с территории Беларуси есть и сейчас такая угроза растет.