РФ розмістила у Білорусі МіГ-31К з ракетами "Кинджал" - британська розвідка

Росія перекинула на територію Білорусі літаки-перехоплювачі, здатні нести балістичні ракети "Кинджал", щоб представити Білорусь як дедалі більшого співучасника війни.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані своєї розвідки.

"Зображення показали, що два літаки-перехоплювачі МіГ-31К майже напевно були припарковані на білоруському аеродромі Мачулищі 17 жовтня, а поряд з ними у захисному земляному насипі зберігався великий контейнер. Цілком ймовірно, що контейнер пов'язаний з балістичною ракетою повітряного базування AS-24 "Кинджал", великогабаритним боєприпасом, для перевезення якого адаптований варіант МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.

Заданими розвідки, Росія прийняла на озброєння ці ракети з 2018 року, але раніше вони не використовувалися в Білорусі.

Зазначається, що запаси ракет "Кинджал" ймовірно, дуже обмежені.

"При дальності понад 2000 км розміщення "Кинджалів" у Білорусі дає Росії невелику додаткову перевагу з погляду ураження додаткових цілей на території України. Швидше за все, вона здійснила розгортання ракет в основному для того, щоб надіслати повідомлення Заходу і представити Білорусь як дедалі більшого співучасника війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що ймовірність повторного наступу російських сил з території Білорусі є і наразі така загроза зростає.