Российская пропаганда бурно реагирует на интервью главы СБУ Малюка (ВИДЕО)

Российские пропагандисты на своих ток-шоу продолжают придумывать новые "страшилки". Теперь они уверяют, что в Украине якобы идет "новая охота на ведьм".

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Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Россияне активно цитируют заявления и.о главы СБУ Василия Малюка.

"Малюк рассказал, что на инфраструктурных объектах постоянно ищут потенциальных предателей. Не только тех, кто работает на Россию, но и тех, кто может начать работать. Видятся Малюку и агенты Кремля в рясах... СБУ терроризирует священников канонической православной церкви. 33 священника уже в статусе подозреваемого. Ошалели совсем", - говорит ведущий ток-шоу на РосТВ.

Они также критикуют интервью Малюка на фоне картины с казаком Мамаем на груде черепов.

"Рассказывает, что россиянам может предложить только такую перспективу", – добавляет пропагандист.

Напомним, Малюк возглавил СБУ в июле, после отставки Ивана Баканова.

Отметим, Малюк в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что россияне демонстрируют свой непрофессионализм и ведут псевдоследствие по инциденту на Крымском мосту.

Он пошутил, что на Крымском мосту, пожалуй, не тем горючим заправился какой-нибудь грузовой автомобиль.