Російська пропаганда бурно реагує на інтерв'ю голови СБУ Малюка (ВІДЕО)

Російські пропагандисти на своїх токшоу продовжують вигадувати нові "страшилки". Тепер вони запевняють, що в Україні нібито йде "нове полювання на відьом".

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Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Росіяни активно цитують заяви в.о. глави СБУ Василя Малюка.

"Малюк розповів, що на інфраструктурних об'єктах постійно шукають потенційних зрадників. Не лише тих, хто працює на Росію, але і тих, хто може почати працювати. Ввижаються Малюку і агенти Кремля у рясах...СБУ тероризує священників канонічної православної церкви. 33 священники вже у статусі підозрюваного. Очманіли зовсім", - каже ведучий токшоу на РосТБ.

Вони також критикують інтерв'ю Малюка на фоні картини із козаком Мамаєм на купі черепів.

"Розказує, що росіянам може запропонувати лише таку перспективу", - додає пропагандист.

Нагадаємо, Малюк очолив СБУ у липні, після відставки Івана Баканова.

Зазначимо, Малюк в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що росіяни демонструють свій непрофесіоналізм і ведуть псевдослідство щодо інциденту на Кримському мосту.

Він пожартував, що на Кримському мосту, мабуть, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль.