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Российские оккупанты начали угрожать убийством украинцам за тонированные стекла

Российские оккупанты начали угрожать убийством украинцам за тонированные стекла

На украинских территориях, которые находятся под контролем армии РФ, российские оккупанты угрожают водителям расправой, если те будут перемещаться автомобилями с тонированным стеклом. Несмотря на огласку местных жителей, об опасности такой езды уже сообщают украинские органы власти. К примеру, в оккупированной Новой Каховке.

"Будьте осторожны и не подвергайте себя опасности! При переезде через военные посты действует требование о снятии солнцезащитных пленок с лобового стекла и передних боковых. Просьба учесть это и заранее позаботиться о выполнении условий передвижения автотранспорта!" – говорится в сообщении Новокаховского городского территориального общества.

Как утверждают в комментарии Delo.ua местные жители, рисковать действительно не стоит и в других регионах: оккупанты могут застрелить таких водителей прямо на месте, если не всех пассажиров сразу. Пока армию РФ на оккупированных территориях ничего не сдерживает. В городах, как Новая Каховка, расцветает преступность, а местным патриотическим активистам угрожают расправой.

Напомним, что в Офисе генпрокурора создали ресурс для надлежащего документирования военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. С его помощью будут защищать информацию и свидетелей и хранить информацию для осуществления правосудия.

Автор:
Максим Беркаль