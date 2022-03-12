Российские оккупанты начали угрожать убийством украинцам за тонированные стекла

На украинских территориях, которые находятся под контролем армии РФ, российские оккупанты угрожают водителям расправой, если те будут перемещаться автомобилями с тонированным стеклом. Несмотря на огласку местных жителей, об опасности такой езды уже сообщают украинские органы власти. К примеру, в оккупированной Новой Каховке.

"Будьте осторожны и не подвергайте себя опасности! При переезде через военные посты действует требование о снятии солнцезащитных пленок с лобового стекла и передних боковых. Просьба учесть это и заранее позаботиться о выполнении условий передвижения автотранспорта!" – говорится в сообщении Новокаховского городского территориального общества.

Как утверждают в комментарии Delo.ua местные жители, рисковать действительно не стоит и в других регионах: оккупанты могут застрелить таких водителей прямо на месте, если не всех пассажиров сразу. Пока армию РФ на оккупированных территориях ничего не сдерживает. В городах, как Новая Каховка, расцветает преступность, а местным патриотическим активистам угрожают расправой.

Напомним, что в Офисе генпрокурора создали ресурс для надлежащего документирования военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. С его помощью будут защищать информацию и свидетелей и хранить информацию для осуществления правосудия.