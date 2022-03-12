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Російські окупанти почали погрожувати вбивством українцям за тоноване скло

Російські окупанти почали погрожувати вбивством українцям за тоноване скло

На українських територіях, які наразі перебувають під контролем армії РФ, російські окупанти погрожують водіям розправою, якщо ті будуть переміщатись автомобілями з тонованим склом. Про небезпеку такої їзди вже повідомляють і українські органи влади, і місцеві мешканці. Наприклад, у окупованій Новій Каховці.

"Будьте обережні і не наражайте себе на небезпеку! При переїзді через військові пости діє вимога про зняття сонцезахисних плівок з лобового скла та передніх бокових. Прохання зважити на це і заздалегідь подбати про виконання умов пересування автотранспорту!" – йдеться у повідомленні Новокаховської міської територіальної громади.

Як стверджують у коментарі Delo.ua місцеві мешканці, ризикувати дійсно не варто і в інших регіонах: окупанти можуть застрелити таких водіїв просто на місці, якщо не усіх пасажирів гуртом. Наразі армію РФ на окупованих територіях нічого не стримує. У містах, як Нова Каховка, розквітає злочинність, а місцевим патріотичним активістам загрожують розправою.

Принагідно нагадаємо, що в Офісі генпрокурора створили ресурс для належного документування воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні. З його допомогою будуть захищати інформацію та свідків і зберігати інформацію для здійснення правосуддя.

Автор:
Максим Беркаль