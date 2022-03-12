Російські окупанти почали погрожувати вбивством українцям за тоноване скло

На українських територіях, які наразі перебувають під контролем армії РФ, російські окупанти погрожують водіям розправою, якщо ті будуть переміщатись автомобілями з тонованим склом. Про небезпеку такої їзди вже повідомляють і українські органи влади, і місцеві мешканці. Наприклад, у окупованій Новій Каховці.

"Будьте обережні і не наражайте себе на небезпеку! При переїзді через військові пости діє вимога про зняття сонцезахисних плівок з лобового скла та передніх бокових. Прохання зважити на це і заздалегідь подбати про виконання умов пересування автотранспорту!" – йдеться у повідомленні Новокаховської міської територіальної громади.

Як стверджують у коментарі Delo.ua місцеві мешканці, ризикувати дійсно не варто і в інших регіонах: окупанти можуть застрелити таких водіїв просто на місці, якщо не усіх пасажирів гуртом. Наразі армію РФ на окупованих територіях нічого не стримує. У містах, як Нова Каховка, розквітає злочинність, а місцевим патріотичним активістам загрожують розправою.

Принагідно нагадаємо, що в Офісі генпрокурора створили ресурс для належного документування воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні. З його допомогою будуть захищати інформацію та свідків і зберігати інформацію для здійснення правосуддя.