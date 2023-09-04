Российский пилот рассказал, как перегонял Ми-8 из России в Украину: детали спецоперации (ВИДЕО)

Прилетевший на одну из авиабаз ВСУ российский пилот вертолета Ми-8 Максим Кузьминов рассказал детали уникальной спецоперации украинской разведки.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

Ведомство опубликовало документальный фильм "Сбитые летчики России" из цикла "Военная разведка Украины".

В нем раскрывается личность российского пилота, который перегнал в Украину вертолет Ми-8 АМТШ в рамках спецоперации украинской военной разведки под кодовым названием "Синица".

Российского летчика зовут Максим Кузьминов. Звание - капитан, должность - командир вертолета Ми-8.

28-летний российский пилот служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации государства-агрессора - военная часть 13984 с пунктом постоянной дислокации в Приморском крае РФ.

"Я связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию. Мне предложили гарантии безопасности, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать непосредственно мой перелет", - рассказал Кузьминов.

По словам лётчика, рискованную операцию удалось сохранить в тайне и успешно завершить, поскольку военная разведка Украины смогла организовать безопасный коридор.

"Я понял, что нахожусь рядом с границей, то есть я передал свое местонахождение. Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Пожалуй, дней 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел успешно, приземлился". ", – рассказал российский пилот.

Главным мотивом своего поступка Кузьминов называет категорическое неприятие агрессивной войны, которое развязала Россия против Украины, а также нежелание быть причастным к военным преступлениям.

"То, что сейчас происходит - это просто геноцид украинского народа: как украинского, так и российского. Основа моего поступка в том, чтобы не скрыть этим преступлениям. Я прекрасно знаю, чем это закончится: Украина однозначно победит в этой войне просто потому, что народ очень сплотился. Весь мир помогает, потому что понимает, что, прежде всего, надо ценить человеческую жизнь… Никто не хочет этой войны", ― объяснил российский офицер.

В настоящее время Кузьминов призывает других российских пилотов последовать его примеру.

"Вы нисколько не пожалеете. Вы просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многого не знаете, вы не видели, как живут другие люди. Когда вы действительно что-нибудь откроете, то свое мнение измените коренным образом", ― подчеркнул. русский пилот.

В ГУР МО напомнили, что предоставляют гарантии безопасности и вознаграждения российским лётчикам, которые переправят в Украину исправную авиатехнику.

В свою очередь глава ГУР МО Кирилл Буданов уже поделился некоторыми деталями операции "Синица" в комментарии " Украинской правде ".

"Смогли найти правильный подход к пилоту, вывезти незаметно всю его семью, и в конце концов создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где сели, то попытались скрыться. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы взять живыми, но есть что имеем", - отметил Буданов.

Напомним, 23 августа появилась информация о том, что на один из аэродромов Украины в Харьковской области приземлился российский вертолет Ми-8. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью раньше времени вывезли из РФ.

Вертолет полностью цел и пополнит состав ВСУ после детального изучения оборудования.