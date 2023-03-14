Российскому генералу предъявят обвинение в экоциде, - прокурор Харьковщины Фильчаков

В Харькове по факту обстрела ядерной научной установки "Источник нейтронов" может быть объявлено подозрение российскому генералу, командовавшему вторжение в Украину.

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Об этом во время выездного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования сказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает издание "Думка".

Он отметил, что в Харьковской области расследуются случаи умышленного или случайного причинения вреда окружающей среде.

"Есть обоснованные основания утверждать, что некоторые из них – это преступление экоцида и военные преступления с влиянием на окружающую среду", – отметил прокурор.

В частности, Фильчаков обратил внимание на неоднократные обстрелы россиянами Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где расположена ядерная опытная установка "Источник нейтронов".

Он выразил убеждение, что обстрелы ХФТИ были не случайными, поскольку высшему военному и политическому руководству России точно известно о наличии в Харькове такого ядерного объекта. При этом территория ХФТИ обстреливалась из всех тяжелых видов вооружения, в том числе авиабомбами и РСЗО "Смерч" и "Ураган".

Фильчаков подчеркнул, что в случае повреждения "Источника нейтронов" радиационного поражения потерпела бы территория в радиусе до 10 км, где проживают около 640 тысяч граждан.

По факту обстрела ХФТИ начато расследование по статьям "Нарушение законов и обычаев войны" (ст. 438 УК Украины) и "Экоцид" (ст. 441 УК Украины).

Фильчаков подчеркнул, что "Источник нейтронов" находится под защитой Женевской конвенции и ни в коем случае не должно быть объектом обстрела. Ущерб ХФТИ в результате обстрелов - 30 млн грн, окружающей среде в результате обстрелов этой территории - 15 млрд грн.

"В настоящее время продолжается ряд экспертиз, после проведения которых будет решен вопрос по поводу сообщения о подозрении одному из генералов российской армии, командовавшему так называемой "специальной военной операцией" за совершение указанного военного преступления", — подытожил Фильчаков.