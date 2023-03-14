Російському генералу висунуть звинувачення у екоциді, - прокурор Харківщини Фільчаков

У Харкові за фактом обстрілу ядерної наукової установки "Джерело нейтронів" може бути оголошена підозра російському генералу, який командував вторгнення в Україну.

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Про це під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає видання "Думка".

Він зазначив, що в Харківській області розслідуються випадки навмисного чи випадкового спричинення шкоди навколишньому природному середовищу.

"Є обґрунтовані підстави стверджувати, що деякі з них - це злочин екоциду та воєнні злочини з впливом на довкілля", - зазначив прокурор.

Зокрема, Фільчаков звернув увагу на неодноразові обстріли росіянами Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", де розташована ядерна дослідна установка "Джерело нейтронів".

Він висловив переконання, що обстріли ХФТІ були не випадковими, оскільки вищому військовому та політичному керівництву росії достеменно відомо про наявність у Харкові такого ядерного об'єкта. При цьому територія ХФТІ обстрілювалася з усіх важких видів озброєння, у тому числі авіабомбами та РСЗВ "Смерч" і "Ураган".

Фільчаков підкреслив, що в разі пошкодження "Джерела нейтронів" радіаційного ураження зазнала би територія в радіусі до 10 км, де проживають близько 640 тисяч громадян.

За фактом обстрілу ХФТІ розпочато розслідування за статтями "Порушення законів та звичаїв війни" (ст. 438 КК України) та "Екоцид" (ст. 441 КК України).

Фільчаков підкреслив, що "Джерело нейтронів" перебуває під захистом Женевської конвенції і в жодному разі не повинно бути об'єктом обстрілу. Збитки ХФТІ внаслідок обстрілів - 30 млн грн, довкіллю внаслідок обстрілів цієї території - 15 млрд грн.

"Наразі триває ряд експертиз, після проведення яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру одному з генералів російської армії, який командував так званою "спеціальною військовою операцією" за скоєння вказаного воєнного злочину", - підсумував Фільчаков.