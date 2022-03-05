Россия потеряла в войне с Украиной техники на $3 млрд – оценка Forbes

Украинская армия уничтожила российской военной техники на $3 млрд (331 млрд рублей). Такую оценку дает украинский Forbes.

Среди этой техники 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин (ББМ).

Уничтоженные танки обошлись России в $1 млрд, а ACV — в $0,6 млрд, самолеты и вертолеты — в $1,1 млрд.

Это приблизительная стоимость, уточняет Forbes. Для расчетов была взята стоимость единицы оборудования в открытых источниках. Например, цена танка - $4 млн (по такой цене Россия продавала танки Алжиру в 2006 году).

Пока не известно, какие самолеты были сбиты. Среди тех, что находятся на вооружении армии РФ - Су-25 за $11 млн, Су-30 — $33 млн, Су-34 — $36 млн. Вооруженные силы Украины также сбили два больших самолета-амфибии Ил-76 возле Валькова и под Кропивницким. Каждый из них стоил $86 млн.

Ранее сообщалось, что 4 марта войска Противовоздушной обороны Украины уничтожили три российских самолета и три вертолета. Российские оккупанты потеряли три "грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них на Черниговщине, и один – под Волновахой.