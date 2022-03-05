Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

За сутки ВСУ уничтожили три российских самолета – Минобороны

За сутки ВСУ уничтожили три российских самолета – Минобороны

В течение суток 4 марта войска Противовоздушной обороны Украины уничтожили три российских самолета и три вертолета. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. 

"Сегодня (4 марта – Delo.ua) российские оккупанты потеряли три "грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них на Черниговщине, и один – под Волновахой!" – говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала более семисот единиц авиационной техники, среди которых 450 самолетов и 250 вертолетов.

Как сообщалось ранее, 3 марта российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Чернигову. Мэр города заявил, что поблизости мест, где ударили российские военные, нет никаких военных объектов.

Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

Также  утром 3 марта при обстреле российской армии снаряд попал в нефтебазу в городе Чернигове.

Напомним, 24 февраля в 5 часов утра президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. После этого Верховная Рада объявила военное положение

Автор:
Дмитрий Нарожный