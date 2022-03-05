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За сутки ВСУ уничтожили три российских самолета – Минобороны
В течение суток 4 марта войска Противовоздушной обороны Украины уничтожили три российских самолета и три вертолета.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Сегодня (4 марта – Delo.ua) российские оккупанты потеряли три "грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них на Черниговщине, и один – под Волновахой!" – говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала более семисот единиц авиационной техники, среди которых 450 самолетов и 250 вертолетов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщалось ранее, 3 марта российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Чернигову. Мэр города заявил, что поблизости мест, где ударили российские военные, нет никаких военных объектов.
Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.
Также утром 3 марта при обстреле российской армии снаряд попал в нефтебазу в городе Чернигове.
Напомним, 24 февраля в 5 часов утра президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.
Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. После этого Верховная Рада объявила военное положение.